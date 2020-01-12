У Британії побоюються втратити США як союзника у разі майбутніх військових конфліктів

Міністр оборони Британії Бен Воллес побоюється, що країна може лишитися без свого військового союзника США у майбутніх військових конфліктах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Воллес стурбований тим, що зростаюча ізоляціоністська політика президента США Дональда Трампа означає, у Британії, можливо, доведеться переглянути припущення, які лежали в основі її оборонного планування протягом останніх 10 років.

Як зазначив міністр, думка про те, що США відступлять від своєї міжнародної ролі, "не дає мені спати ночами".

"Мене непокоїть, що Сполучені Штати можуть відмовития від свого лідерства в усьому світі. Це було б погано для всього світу і погано для нас. Ми готуємося до гіршого і сподіваємося на краще" – сказав міністр.

Він хоче, щоб Британія використала майбутній перегляд оборонної політики для вивчення нових можливостей, які означатимуть менше залежність від США під час потенційних військових конфліктів у майбутньому.

"Ми дуже залежимо від американського повітряного прикриття і американських засобів спостереження і розвідки. Нам потрібно диверсифікувати наші активи" – сказав Воллес.