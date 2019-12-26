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"Різдвяний супровід": патруль ВМС Британії стежив за російським кораблем у Ла-Манші

Четвер, 26 грудня 2019, 17:21

Британський патрульний корабель HMS Tyne супроводжував навчальний корабель Балтійського флоту РФ "Перекоп" під час проходження через протоку Ла-Манш.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті британського флоту.

За даними ВМС, патрульний корабель HMS Tyne супроводжував російський корабель на Різдво 25 грудня, коли "Перекоп" проходив неподалік від територіальних вод Великої Британії.

 

"HMS Tyne залишався в морі на Різдво, щоб стежити за російським судном, слідкуючи за його діяльністю в областях, що становлять національний інтерес", - йдеться у повідомленні.

"Це ще один наочний приклад невтомних зусиль наших Збройних сил, оскільки вони продовжують невтомні зусилля щодо захисту нашої країни та наших інтересів у всьому світі", - заявив міністр оборони Бен Уоллес.

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