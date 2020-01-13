Прем’єр Польщі пообіцяв боротись за історичну правду після заяв Путіна

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після скандальних заяв Путіна заявив, що уряд і керівна партія "Право і справедливість" відстоюватимуть правду та історичну пам’ять.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", про це він висловився на новорічній зустрічі з партійними структурами в регіоні Підкарпаття.

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Владімір Путін нещодавно заявив, що довоєнна влада Польщі співпрацювала з гітлерівською Німеччиною, а тогочасного польського посла в Берліні назвав антисемітом, чим викликав гнів теперішньої польської влади.

Моравецький нагадав, що у відповідь на слова російського президента оприлюднив заяву, в якій написано, зокрема, що Владімір Путін багато разів брехав на тему Польщі.

"Немає майбутнього без історичної правди, і від того, хто переможе у цьому змаганні за пам’ять, залежить, чи нас будуть називати спільниками злочинців, людей, які в минулому припускалися помилок, чи ми гордо триматимемо голову високо, як спадкоємці знаменитих героїв часів найстрашнішої Другої світової війни", - сказав Моравецький.

Нагадаємо, 9 січня сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі маніпулювання фактами та перебріхування історії російськими політиками з метою дискредитації Польщі.

Путін стверджував, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклала шлях до Другої світової війни. Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польський уряд нібито не контролював свою армію.