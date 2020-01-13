Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Німеччині на авіабазі знайшли мертвими двох військових США

У Венеції пересохли канали

Прем’єр Польщі пообіцяв боротись за історичну правду після заяв Путіна

Генсек НАТО розповів, як Альянс захищатиметься від російських ракет






Прем’єр Польщі пообіцяв боротись за історичну правду після заяв Путіна

Понеділок, 13 січня 2020, 09:58

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після скандальних заяв Путіна заявив, що уряд і керівна партія "Право і справедливість" відстоюватимуть правду та історичну пам’ять.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", про це він висловився на новорічній зустрічі з партійними структурами в регіоні Підкарпаття.

Читайте також
Президент Польщі відмовився від приїзду на форум в Ізраїлі, де виступатиме Путін

Владімір Путін нещодавно заявив, що довоєнна влада Польщі співпрацювала з гітлерівською Німеччиною, а тогочасного польського посла в Берліні назвав антисемітом, чим викликав гнів теперішньої польської влади.

Моравецький нагадав, що у відповідь на слова російського президента оприлюднив заяву, в якій написано, зокрема, що Владімір Путін багато разів брехав на тему Польщі.

"Немає майбутнього без історичної правди, і від того, хто переможе у цьому змаганні за пам’ять, залежить, чи нас будуть називати спільниками злочинців, людей, які в минулому припускалися помилок, чи ми гордо триматимемо голову високо, як спадкоємці знаменитих героїв часів найстрашнішої Другої світової війни", - сказав Моравецький.

Читайте також
Путін знову бреше, але дружбу з Гітлером йому не сховати: відкритий лист прем'єра Польщі

Нагадаємо, 9 січня сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі маніпулювання фактами та перебріхування історії російськими політиками з метою дискредитації Польщі.

Путін стверджував, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклала шлях до Другої світової війни. Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польський уряд нібито не контролював свою армію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Росія
powered by lun.ua