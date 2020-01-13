На відомій статуї "Русалоньки" в Копенгагені з’явився напис Free Hong Kong

Невідомі залишили напис Free Hong Kong ("Вільний Гонконг") на найвідомішій пам'ятці Данії – бронзовій статуї "Русалонька".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Напис червоною фарбою, який натякає на продемократичні протести в Гонконзі, хтось зробив на популярному туристичному об'єкті в неділю ввечері або в понеділок вранці.

Фото: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Поліція оточила територію навколо статуї рано в понеділок у пошуках доказів.

"Ми робимо все можливе, щоб знайти докази. Ми використовуємо собак, щоб побачити, чи зможемо ми знайти будь-які предмети, які використовувалися для здійснення цього акту вандалізму", - сказав черговий співробітник поліції Копенгагена Єспер Франдсен.

"Русалонька" розташована на набережній Лангелініє в північній частині гавані Копенгагена. Статуя, створена скульптором Едвардом Еріксеном в 1913 році, зображує персонажа з казки данського письменника Ганса Крістіана Андерсена і є надзвичайно популярною серед туристів.

Протягом багатьох років "Русалонька" неодноразово ставала об'єктом вандалізму.