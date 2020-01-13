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На известной статуе "Русалочки" в Копенгагене появилась надпись Free Hong Kong

Понедельник, 13 января 2020, 11:52

Неизвестные оставили надпись Free Hong Kong на известной достопримечательности Дании - бронзовой статуе "Русалочка".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Надпись красной краской, который намекает на демократические протесты в Гонконге, была сделана на популярном туристическом объекте в воскресенье вечером или в понедельник утром.

 
Фото: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Полиция оцепила территорию вокруг статуи рано в понедельник в поисках доказательств.

"Мы делаем все возможное, чтобы найти доказательства. Мы используем собак, чтобы увидеть, сможем ли мы найти любые предметы, которые использовались для этого акта вандализма", - сказал дежурный сотрудник полиции Копенгагена Йеспер Франдсен.

"Русалочка" расположена на набережной Лангелиние в северной части гавани Копенгагена. Статуя, созданная скульптором Эдвардом Эриксеном в 1913 году, изображает персонажа из сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена и чрезвычайно популярной среди туристов.

В течение многих лет "Русалочка" неоднократно становилась объектом вандализма.

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