На известной статуе "Русалочки" в Копенгагене появилась надпись Free Hong Kong

Неизвестные оставили надпись Free Hong Kong на известной достопримечательности Дании - бронзовой статуе "Русалочка".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Надпись красной краской, который намекает на демократические протесты в Гонконге, была сделана на популярном туристическом объекте в воскресенье вечером или в понедельник утром.

Фото: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Полиция оцепила территорию вокруг статуи рано в понедельник в поисках доказательств.

"Мы делаем все возможное, чтобы найти доказательства. Мы используем собак, чтобы увидеть, сможем ли мы найти любые предметы, которые использовались для этого акта вандализма", - сказал дежурный сотрудник полиции Копенгагена Йеспер Франдсен.

"Русалочка" расположена на набережной Лангелиние в северной части гавани Копенгагена. Статуя, созданная скульптором Эдвардом Эриксеном в 1913 году, изображает персонажа из сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена и чрезвычайно популярной среди туристов.

В течение многих лет "Русалочка" неоднократно становилась объектом вандализма.