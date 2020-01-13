На известной статуе "Русалочки" в Копенгагене появилась надпись Free Hong Kong
Неизвестные оставили надпись Free Hong Kong на известной достопримечательности Дании - бронзовой статуе "Русалочка".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Надпись красной краской, который намекает на демократические протесты в Гонконге, была сделана на популярном туристическом объекте в воскресенье вечером или в понедельник утром.
Полиция оцепила территорию вокруг статуи рано в понедельник в поисках доказательств.
"Мы делаем все возможное, чтобы найти доказательства. Мы используем собак, чтобы увидеть, сможем ли мы найти любые предметы, которые использовались для этого акта вандализма", - сказал дежурный сотрудник полиции Копенгагена Йеспер Франдсен.
"Русалочка" расположена на набережной Лангелиние в северной части гавани Копенгагена. Статуя, созданная скульптором Эдвардом Эриксеном в 1913 году, изображает персонажа из сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена и чрезвычайно популярной среди туристов.
В течение многих лет "Русалочка" неоднократно становилась объектом вандализма.