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В Німеччині на авіабазі знайшли мертвими двох військових США

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В Німеччині на авіабазі знайшли мертвими двох військових США

Понеділок, 13 січня 2020, 13:42

Двох американських військовослужбовців знайшли мертвими на авіабазі США Шпангдалем у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це розміщене на офіційному сайті бази.

Згідно з інформацією, тіла двох 20-річних військових були знайдені 9 січня приблизно о 18:30 у казармі. Екстрені служби оголосили їх мертвими приблизно о 18:50.

Про причини смерті військових не повідомляють. "Наразі інцидент розслідується. Подальші деталі будуть надані після з’ясування", - сказано в повідомленні.

Обоє загиблих входили до 52-ї авіаційної ескадрильї технічного обслуговування.

"Завжди дуже важко втрачати цінних членів нашої команди", - цитують у повідомленні слова командувача 52-ї винищувальної авіаескадри Девіда Епперсона.

ВВС США присутні в німецькому Шпангдалемі з середини 1950-х років.

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