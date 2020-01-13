В Молдові рада з недискримінації наказала прибрати розп'яття з будівлі МВС

У Молдові Рада з попередження і ліквідації дискримінації та забезпечення рівності визнала дискримінаційним рішення колишнього міністра внутрішніх справ Андрія Нестасе встановити розп'яття на стіні в будівлі МВС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

У раді повідомили, що до неї надійшла скарга на установку хреста в будівлі міністерства. Той же чоловік поскаржився, що ексміністр внутрішніх справ Андрій Нестасе на церемонії на честь встановлення розп’яття назвав МВС "християнським воїнством", а поліцейських, карабінерів і рятувальників – "безпорадними без сили Божої і Святого Хреста".

Рада заявила, що у Молдові всі громадяни є рівними перед законом, незалежно від етнічного походження, статі, релігії і політичної приналежності, і всім їм гарантована свобода слова і думки. Крім того, рада з недискримінації послалася на Європейську конвенцію із захисту прав людини, яка гарантує свободу совісті та віросповідання.

Члени ради постановили, що мова Нестасе свідчить про спробу нав'язати релігійні погляди. Крім того, установку хреста визнали дискримінаційною.

"Рада вважає, що установка релігійних символів в державному закладі побічно дає зрозуміти, що тут всі поділяють однакові релігійні погляди. Це може стурбувати тих, хто ці погляди не поділяє. Відмова від таких символів дозволить зберегти нейтралітет держструктури", - наголошується в рішенні ради.

В результаті рада закликала Нестасе вибачитися за свою мову, а МВС - прибрати розп'яття і забезпечити нейтралітет установи.