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В Молдове совет по недискриминации приказал убрать распятие из здания МВД

Понедельник, 13 января 2020, 14:39

В Молдове Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства признал дискриминационным решение бывшего министра внутренних дел Андрея Нэстасе установить распятие на стене в здании МВД.

Об этом сообщает "Европейская правда" ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

В совете сообщили, что к ним поступила жалоба на установку креста в здании министерства. Тот же человек пожаловался, что экс-министр внутренних дел Андрей Нэстасе на церемонии в честь установления распятия назвал МВД "христианским воинством", а полицейских, карабинеров и спасателей - "беспомощными без силы Божией и Святого Креста".

 

Совет заявил, что в Молдове все граждане равны перед законом, независимо от этнического происхождения, пола, религии и политической принадлежности, и всем им гарантирована свобода слова и мнений. Кроме того, совет по дискриминации сослался на Европейскую конвенцию по защите прав человека, которая гарантирует свободу совести и вероисповедания.

Члены совета решили, что речь Нэстасе свидетельствует о попытке навязать религиозные взгляды. Кроме того, установку креста признали дискриминационной.

"Совет считает, что установка религиозных символов в государственном учреждении косвенно дает понять, что здесь все разделяют одинаковые религиозные взгляды. Это может обеспокоить тех, кто эти взгляды не разделяет. Отказ от подобных символов позволит сохранить нейтралитет госструктуры", - отмечается в решении совета.

В результате совет призвал Нэстасе извиниться за свою речь, а МВД - убрать распятие и обеспечить нейтралитет учреждения.

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