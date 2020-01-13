У Раді зареєстрували проєкт постанови про повернення до роботи в ПАРЄ

У Верховній раді зареєстрували проєкт постанови про заяву "Щодо участі постійної делегації Верховної ради України в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020 році".

Документ 11 січня зареєструвала голова постійної делегації ВР у ПАРЄ, народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт парламенту.

У червні 2018 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дозволила російській делегації (яка в 2014 році була позбавлена ​​права голосу в асамблеї через анексію Криму) повернутися в ПАРЄ.

На осінній сесії керівництво Ради офіційно не представило в секретаріат ПАРЄ списку нової делегації для затвердження її повноважень - на знак протесту проти повернення делегації РФ в асамблею.

"З моменту безумовного повернення делегації РФ до ПАРЄ ситуація з правами людини та демократією в Росії, а також на окупованих нею територіях, продовжує погіршуватися", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови.

Разом з тим, Україна сумлінно дотримується взятих зобов’язань перед Радою Європи, тому робота делегації України в щорічній сесії ПАРЄ 2020 року є дуже необхідною "для сприяння виконанню Україною своїх зобов'язань як повноправного члена Ради Європи, а також активної участі у вдосконаленні існуючих та створенні нових правозахисних стандартів Ради Європи", зазначає Ясько.

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За її словами, метою участі делегації України в роботі ПАРЄ є "недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, яка склалася у результаті агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, доведення об’єктивної інформації про протиправні діяння РФ на окупованих територіях нашої держави та зусилля України для припинення збройної агресії з боку країни-члена РЄ і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні".

"Рішення про участь делегації України в роботі ПАРЄ у 2020 році відповідає національним інтересам та євроатлантичному курсу України", - переконана нардеп.

Зараз делегація РФ бере участь в роботі ПАРЄ без будь-яких обмежень. У грудні Венеціанська комісія розглянула прохання регламентного комітету ПАРЄ роз'яснити статус депутатів Держдуми РФ, обраних з урахуванням голосів громадян анексованого Криму.

"Венеціанка" визнала, що ПАРЄ не зобов’язана відмовляти у визнанні повноважень депутатів з держави-члена РЄ, яка анексувала частину іншої держави.

Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі.