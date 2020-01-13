ЄС оновив свій список терористів і терористичних організацій

Рада ЄС 13 січня оновила так званий список терористів, в якому визначені особи, групи та утворення, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи з метою боротьби з тероризмом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Особи, групи та утворення у списку підлягають замороженню в ЄС їхній коштів та інших фінансових активів. Також операторам ЄС забороняється надавати їм кошти та економічні ресурси.

Рада спочатку створила цей перелік на виконання Резолюції 1373/2001 РБ ООН, ухваленої після терактів 11 вересня 2001 року. Вона регулярно переглядає цей перелік, принаймні кожні півроку, ґрунтуючись на регулярному обміну інформацією між державами-членами про будь-які нові факти та події, що стосуються списків.

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Цей режим санкцій є окремим від режиму, який виконує резолюції Ради Безпеки ООН 1267 (2011), 1989 (2011) та 2253 (2015), і спрямований проти Аль-Каїди та ІДІЛ. ЄС також має власний режим санкцій, який дозволяє йому самостійно застосовувати санкції щодо ІДІЛ та Аль-Каїди, а також осіб та організацій, які їх пов’язують або підтримують.

Варто зазначити, США днями запровадили санкції проти 17 іранських виробників сталі і гірничодобувних компаній, а також проти 8 фізичних осіб у відповідь на нещодавні удари по базах в Іраку, де розміщений американський контингент.