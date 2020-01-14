У Польщі затримали колишнього сенатора за мільйонні хабарі

Польські антикорупційні органи затримали колишнього сенатора керівної партії, його сина і директора малопольського відділу Державного фонду реабілітації осіб з інвалідністю за мільйонні хабарі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Зокрема, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало сенатора VIII скликання Станіслава К..

Затримані були доставлені в прокуратуру в Катовицях. Колишній сенатор "Права і справедливості", і син його вислухають, серед іншого, ззвинувачення в отриманні багатомільйонних хабарів, а чиновник – в отриманні матеріальної вигоди у вигляді контрактів, укладених з Фондом допомоги особам з інвалідністю.

У січні 2018 року тодішньому сенатору висунули звинувачення в корупції. За версією слідства, Станіслав К. вплинув на винесення рішень про припинення адміністративного провадження, яке стосувалося включення до реєстру пам'яток будівлі колишнього готелю Cracovia та кінотеатру "Київ" у Кракові. В обмін на це, за даними прокуратури, політик мав отримати хабар у розмірі мільйона злотих. Ці гроші повинні були бути прийняті у вигляді пожертвування у Фонд допомоги інвалідам, в якому сенатор був головою правління.

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Колишній сенатор мав також отримати 170 тисяч злотих за позитивний вплив на голову правління та членів правління польської залізниці в питанні прийняття рішення. Завдяки цьому краківська компанія повинна була отримати 4 мільйони 400 тисяч злотих.

Ще одне звинувачення стосується "посередництва при вирішенні проблем засудженого за керівництво організованою злочинною групою". За даними прокуратури, сенатор був посередником в заміні способу відбування покарання засудженим, за що мав отримати майнову вигоду на суму не менше 24 тисяч злотих.

Станіслав К. балотувався на останніх парламентських виборах в якості незалежного кандидата в Сенат. Кампанія закінчилася невдачею. Його мандат закінчився в листопаді.