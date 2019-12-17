У Раді Європи заявили, що Польща не виконує антикорупційні рекомендації

Рада Європи заявляє про невиконання Польщею рекомендацій щодо боротьби з корупцією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому звіті Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

"Польща була класифікована як "глобально незадовільна" щодо подальшої оцінки, опублікованої сьогодні щодо корупції стосовно членів парламенту, суддів та прокурорів", - йдеться у документі.

У доповіді вказується, що Польща виконала 7 з 16 рекомендацій і лише одну з шести рекомендацій щодо новітньої "спеціальної" процедури щодо сильно критикованих судових реформ (2016 -2018).

У звіті йдеться про те, що ситуація в парламенті не змінилась з 2014 року, коли був оприлюднений відповідний звіт ЄС. Тоді ЄС рекомендував Польщі зробити більш прозорими відносини між парламентарями та лобістами, а також розробити етичні правила задля уникнення можливих конфліктів інтересів.

Що стосується органів юстиції, то GRECO вбачає необхідність у виконанні ухвалених щодо Польщі як члена ЄС рішень.

Зважаючи на загальний дуже низький рівень дотримання рекомендацій, GRECO просить керівника польської делегації подати звіт про хід виконання імплементаційних рекомендацій не пізніше 31 грудня 2020 року.