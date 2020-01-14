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В Польше задержали бывшего сенатора за миллионные взятки

Вторник, 14 января 2020, 09:56

Польские антикоррупционные органы задержали бывшего сенатора руководящей партии, его сына и директора малопольского отдела Государственного фонда реабилитации лиц с инвалидностью за миллионные взятки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В частности, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало сенатора VIII созыва Станислава К..

Задержанные были доставлены в прокуратуру в Катовицах. Бывший сенатор "Права и справедливости", и сын его выслушают, среди прочего, обвинения в получении многомиллионных взяток, а чиновник – в получении материальной выгоды в виде контрактов, заключенных с Фондом помощи лицам с инвалидностью.

В январе 2018 года тогдашнему сенатору выдвинули обвинения в коррупции. По версии следствия, Станислав К. повлиял на вынесение решений о прекращении административного производства, которое касалось включения в реестр памятников здании бывшего отеля Cracovia и кинотеатра "Киев" в Кракове. В обмен на это, по данным прокуратуры, политик должен был получить взятку в размере миллиона злотых. Эти деньги должны были быть приняты в виде пожертвования в Фонд помощи инвалидам, в котором сенатор был председателем правления.

Бывший сенатор должен был получить 170 тысяч злотых за положительное влияние на председателя правления и членов правления польской железной дороги в вопросе принятия решения. Благодаря этому краковская компания должна была получить 4 миллиона 400 тысяч злотых.

Еще одно обвинение касается "посредничества при решении проблем осужденного за руководство организованной преступной группой". По данным прокуратуры, сенатор был посредником в замене способа отбывания наказания осужденным, за что должен был получить имущественную выгоду на сумму не менее 24 тысяч злотых.

Станислав К. баллотировался на последних парламентских выборах в качестве независимого кандидата в Сенат. Кампания закончилась неудачей. Его мандат закончился в ноябре.

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