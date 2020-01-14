Британії потрібно пів мільйона фунтів, щоб Біг-Бен пробив Brexit

Для того щоб лондонський Біг-Бен пробив у час виходу країни з Євросоюзу 31 січня, Великій Британії потрібно пів мільйона фунтів стерлінгів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю BBC розповів прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Знаменитий дзвін практично не працює з 2017 року через ремонтні роботи, які тривають у вежі Єлизавети. Він пробиває лише під час важливих подій, таких як новорічні свята.

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Джонсон сказав, що однією з головних проблем, аби Біг-Бен прозвучав о 23:00 31 січня, коли офіційно має відбутись Brexit, є те, що це коштує 500 тисяч фунтів стерлінгів. За його словами, уряд роздумує над тим, чи не провести для збору коштів краудфандингову кампанію.

"Це дорого, і ми дивимось, чи… зможемо ми це фінансувати", - сказав британський прем'єр.

Нагадаємо, 9 січня Палата громад парламенту Великої Британії завершила розгляд законопроєкту про вихід з ЄС і остаточно затвердила умови Brexit.