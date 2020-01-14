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Британии нужно полмиллиона фунтов, чтобы Биг-Бен пробил Brexit

Вторник, 14 января 2020, 11:21

Для того чтобы лондонский Биг-Бен пробил в час выхода страны из Евросоюза 31 января, Великобритании нужно полмиллиона фунтов стерлингов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью BBC рассказал премьер-министр Борис Джонсон.

Знаменитый колокол практически не работает с 2017 года из-за ремонтных работ в башне. Он бьет только во время важных событий, таких как новогодние праздники.

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Джонсон сказал, что одна из главных проблем, чтобы Биг-Бен прозвучал в 23:00 31 января, когда официально должен состояться Brexit, состоит в том, что это стоит 500 тысяч фунтов стерлингов. По его словам, правительство размышляет над тем, не провести ли для сбора средств краудфандинговую кампанию.

"Это дорого, и мы смотрим, сможем ли мы это финансировать", - сказал британский премьер.

Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании завершила рассмотрение законопроекта о выходе из ЕС и окончательно утвердила условия Brexit.

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