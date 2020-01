Засідання у Раді Європи почалося з хвилини мовчання через Україну

Посли держав-членів Комітету міністрів Ради Європи у середу розпочали засідання хвилиною мовчання, вшановуючи жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника РЄ Даніеля Хольтгена.

"Посли 47 держав-членів Комітету міністрів Ради Європи сьогодні на зустрічі провели хвилину мовчання у пам’ять про жертв збитого літака "Міжнародних авіаліній України", - повідомив Хольтген у своєму Twitter.

The Ambassadors of the 47 Member States of the Council of Europe Committee of Ministers held a moment of silence at their meeting today for the victims of the downed Ukrainian Airlines plane. https://t.co/fHqH9R16D1