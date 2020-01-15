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Засідання у Раді Європи почалося з хвилини мовчання через Україну

Середа, 15 січня 2020, 11:52

Посли держав-членів Комітету міністрів Ради Європи у середу розпочали засідання хвилиною мовчання, вшановуючи жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника РЄ Даніеля Хольтгена.

"Посли 47 держав-членів Комітету міністрів Ради Європи сьогодні на зустрічі провели хвилину мовчання у пам’ять про жертв збитого літака "Міжнародних авіаліній України", - повідомив Хольтген у своєму Twitter.

Раніше генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич від імені організації висловила співчуття у зв’язку з катастрофою літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня після днів заперечень іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак.

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