Засідання у Раді Європи почалося з хвилини мовчання через Україну

Посли держав-членів Комітету міністрів Ради Європи у середу розпочали засідання хвилиною мовчання, вшановуючи жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника РЄ Даніеля Хольтгена.

"Посли 47 держав-членів Комітету міністрів Ради Європи сьогодні на зустрічі провели хвилину мовчання у пам’ять про жертв збитого літака "Міжнародних авіаліній України", - повідомив Хольтген у своєму Twitter.

The Ambassadors of the 47 Member States of the Council of Europe Committee of Ministers held a moment of silence at their meeting today for the victims of the downed Ukrainian Airlines plane. https://t.co/fHqH9R16D1 — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) January 15, 2020

Раніше генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич від імені організації висловила співчуття у зв’язку з катастрофою літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня після днів заперечень іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак.