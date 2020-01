Заседание в Совете Европы началось с минуты молчания из-за Украины

Послы государств-членов Комитета министров Совета Европы в среду начали заседание минутой молчания, почтив память жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на представителя СЕ Даниэля Хольтгена.

"Послы 47 государств-членов Комитета министров Совета Европы на встрече провели минуту молчания в память о жертвах сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", - сообщил Хольтген в своем Twitter.

The Ambassadors of the 47 Member States of the Council of Europe Committee of Ministers held a moment of silence at their meeting today for the victims of the downed Ukrainian Airlines plane. https://t.co/fHqH9R16D1