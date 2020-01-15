Заседание в Совете Европы началось с минуты молчания из-за Украины

Послы государств-членов Комитета министров Совета Европы в среду начали заседание минутой молчания, почтив память жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на представителя СЕ Даниэля Хольтгена.

"Послы 47 государств-членов Комитета министров Совета Европы на встрече провели минуту молчания в память о жертвах сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", - сообщил Хольтген в своем Twitter.

The Ambassadors of the 47 Member States of the Council of Europe Committee of Ministers held a moment of silence at their meeting today for the victims of the downed Ukrainian Airlines plane. https://t.co/fHqH9R16D1 — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) January 15, 2020

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич от имени организации выразила соболезнования в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

11 января после дней отрицания иранские военные официально признали, что "случайно" сбили украинский пассажирский самолет.