Рада Європи висловила співчуття Україні у зв’язку з авіакатастрофою

Генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич від імені організації висловила співчуття у зв’язку з катастрофою літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника РЄ Даніеля Хольтгена.

Як зазначив Хольтген у своєму Twitter, Пейчинович-Бурич написала лист зі словами співчуття президенту України.

"У листі до президента Володимира Зеленського генеральний секретар Марія Пейчинович-Бурич висловлює співчуття рідним загиблих у авіакатастрофі українського літака та від імені Ради Європи і висловлює свою солідарність з українським народом", - повідомив Хольтген.

Пейчинович-Бурич стала першою із закордонних лідерів, які звернулися зі словами співчуття до України.

Віцепрем’єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба подякував Пейчинович-Бурич "за слова співчуття у цей трагічний день".

Український літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.

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На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.

Уточнену інформацію щодо загиблих громадян України у МЗС пообіцяли оприлюднити додатково.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.