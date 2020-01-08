Рада Європи висловила співчуття Україні у зв’язку з авіакатастрофою
Генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич від імені організації висловила співчуття у зв’язку з катастрофою літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника РЄ Даніеля Хольтгена.
Як зазначив Хольтген у своєму Twitter, Пейчинович-Бурич написала лист зі словами співчуття президенту України.
"У листі до президента Володимира Зеленського генеральний секретар Марія Пейчинович-Бурич висловлює співчуття рідним загиблих у авіакатастрофі українського літака та від імені Ради Європи і висловлює свою солідарність з українським народом", - повідомив Хольтген.
Пейчинович-Бурич стала першою із закордонних лідерів, які звернулися зі словами співчуття до України.
Віцепрем’єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба подякував Пейчинович-Бурич "за слова співчуття у цей трагічний день".
Український літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.
На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.
Уточнену інформацію щодо загиблих громадян України у МЗС пообіцяли оприлюднити додатково.
Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.