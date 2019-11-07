Рішення Німеччини щодо винятку для "Північного потоку-2" буде оскаржене – торгпред

У випадку якщо Німеччина зробить у своєму законодавстві виняток для газопроводу "Північний потік-2" , цей крок буде оскаржений у Суді ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву торговий представник України Тарас Качка зробив під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"Таке рішення суперечить рішенням Єврокомісії та зобов’язанням Німеччини, а тому неодмінно буде оскаржене. Це може бути наша скарга, чи скарга Польщі і іншої країни",- вважає він.

В якості прикладу Тарас Качка нагадав про недавнє рішення Німеччини збільшити частку транспортування російського газу у трубопроводі Opal, яке згодом було скасоване в судовому порядку.

"По суті, увесь конфлікт навколо "Північного потоку-2" – це спроби зберегти застарілу модель газових відносин. Але час не стоїть на місці, Україна модернізується відповідно до нових енергетичних вимог та має переваги перед РФ. Натомість Росія прагне зберегти застарілу модель відносин – і це шлях у нікуди. Це динозавр, який пручається, але його кінець неминучий",- додав він.

Як повідомлялося, німецька правляча коаліція розробила новий закон, який має захистити споруджуваний газопровід "Північний потік-2" від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.

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