СМИ: "Северный поток-2" просит у немецкого регулятора об освобождении от правил ЕС

"Северный поток-2" обратился к немецкому регулятора с просьбой об отклонении от действия общеевропейских правил.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию подтвердил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

"Nord Stream 2 подал заявку об отклонении для него 10 января 2020 года, то есть за два дня до дедлайна", - сообщил журналист.

Он отметил, что в своем обращении к немецкому регулятора Nord Stream 2 ссылается на пункт 28b смягченного немецкого закона, утверждая, что инфраструктура трубопровода была завершена до мая 2019 года.

Заметим, по правилам ЕС, от общих европейских требований можно освобождать только те объекты, строительство которых завершилось до 23 мая 2019 года.

В середине ноября немецкий Бундестаг принял закон, который дает немецкому регулятору право засчитывать вместо даты завершения строительства объекта сроки инвестирования средств в него "с учетом всех обстоятельств" такого инвестирования. Эта норма позволит немецкому регулятору дать зеленый свет, чтобы "Северный поток-2" действовал вне рамок европейского правового поля.

"Если оно (отклонение) будет предоставлено, дочерняя компания "Газпрома" сможет эксплуатировать и использовать трубопровод для подачи газа в Германию без необходимости разделения", - пояснил журналист.

#Confirmation@NordStream2 applied for a derogation for #NordStream2 on the 10th of January 2020, so two days before the deadline.

IF granted, the @gazprom subsidiary will be able to operate and use the pipeline for its gas flow to Germany with no unbundling necessary.