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Україна сподівається, що Берлін не зробить виняток для "Північного потоку-2"

Середа, 20 листопада 2019, 08:43

Україна сподівається на повну імплементацію змін до Третього енергетичного пакета ЄС у законодавство Німеччини, а також відповідну діяльність незалежного регулятора Німеччини стосовно газопроводів, які з’єднують Німеччину з третіми країнами.

Як повідомили у пресслужбі уряду, про це прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив главі МЗС Німеччини Гайко Маасу на зустрічі в Києві у вівторок, пише "Європейська правда".

Гончарук зазначив, що Україна отримує "тривожні сигнали" щодо можливого виключення "Північного потоку-2" з-під дії консенсусної директиви ЄС німецьким незалежним регулятором.

"Такий розвиток подій вважаю неприпустимим", - зауважив глава уряду.

Гончарук додав, що Україна має намір захищати норми європейського енергетичного закону разом з європейськими партнерами.

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"У разі преференційного виведення газопроводу з-під дії Газових директив ЄС "Газпром" отримує можливість для зловживання своїм монопольним становищем. Україна зацікавлена в сильній Європі і ми будемо робити все, щоб європейська ідея, європейські цінності були сильними, і їм не можна було завдати шкоди жодними маніпуляціями", - сказав він.

Прем'єр-міністр також зазначив, що попереду складні перемовини по транзиту газу, і Київ сподівається на участь Берліна.

 "Ми розраховуємо на те, що участь Німеччини в консультаціях сприятиме продовженню транзиту російського газу до Європи через Україну на розумних умовах та європейських практиках", - зауважив Гончарук.

Нагадаємо, торговий представник України Тарас Качка раніше заявляв: якщо Німеччина зробить у своєму законодавстві виняток  для газопроводу "Північний потік-2" , цей крок буде оскаржений у Суді ЄС.

Минулого тижня Бундестаг з другої спроби ухвалив енергетичне законодавство, яке стосується газопроводу "Північний потік-2".  В українському уряд заявили, що з ухваленого законодавства прибрали проблемні норми.

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