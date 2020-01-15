У Лондоні Brexit відзначать масштабною вечіркою перед будівлею парламенту

Лідер партії "Brexit" Найджел Фарадж отримав схвалення своєї заявки на проведення вечірки перед парламентом Великобританії ввечері 31 січня, в день виходу з Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кампанія "Leave Means Leave", що підтримує вихід з ЄС, заявила, що вона успішно подала заявку на проведення заходу на Парламентській площі в Лондоні ввечері 31 січня.

"Це важливий момент в історії цієї країни і його потрібно відсвяткувати", - сказав Фарадж.

Вечірка, ймовірно, стане подією з найбільш фотографованих подій. Понад 12 000 осіб вже подали заявки на участь.

Раніше Фарадж скаржився, що йому відмовили в дозволі запустити феєрверк з урядової будівлі, річки Темзи та парку Сент-Джеймс.

Водночас, уряд ще не оголосив свій план проведення будь-яких заходів в останній день Brexit. Поки уряд відмовлявся виділити державні кошти для того, щоб Біг Бен, який в даний час ремонтується, пробив в момент виходу з ЄС.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон сказав, що однією з головних проблем, аби Біг-Бен прозвучав о 23:00 31 січня, є те, що це коштує 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, 9 січня Палата громад парламенту Великої Британії завершила розгляд законопроєкту про вихід з ЄС і остаточно затвердила умови Brexit.