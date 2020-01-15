В Лондоне Brexit отметят масштабной вечеринкой перед зданием парламента

Лидер партии "Brexit" Найджел Фарадж получил одобрение своей заявки на проведение вечеринки перед парламентом Великобритании вечером 31 января, в день выхода из Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кампания "Leave Means Leave", которая поддерживает выход из ЕС, заявила, что она успешно подала заявку на проведение мероприятия на Парламентской площади в Лондоне вечером 31 января.

"Это важный момент в истории этой страны, и его нужно отпраздновать", - сказал Фарадж.

Вечеринка, вероятно, станет одним из самых фотографируемых событий. Более 12 000 человек уже подали заявки на участие.

Ранее Фарадж жаловался, что ему отказали в разрешении запустить фейерверк из правительственного здания, парка Сент-Джеймс и с реки Темзы.

В то же время, правительство еще не объявило свой план проведения любых мероприятий в последний день Brexit. Пока правительство отказывалось выделить государственные средства для того, чтобы Биг-Бен, который в настоящее время ремонтируется, пробил в момент выхода из ЕС.

Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что одной из главных проблем, чтобы Биг-Бен прозвучал в 23:00 31 января, является то, что это стоит 500 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании завершила рассмотрение законопроекта о выходе из ЕС и окончательно утвердила условия Brexit.