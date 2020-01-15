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Росія і Асад завдали ударів по Ідлібу: десятки загиблих

Середа, 15 січня 2020, 18:06

Понад два десятки людей загинули і понад півсотні отримали поранення внаслідок повітряних атак Росії та сил сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб 15 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані журналіста Bild Джуліана Рьопке.

Зранку у середу відбулися удари по низці населених пунктів у провінції, які забрали життя 15 осіб, пише Рьопке. Цілями нальотів були ринки та житлові райони.

Пізніше черговий авіаудар завдали по жвавій ринковій зоні в місті Ідліб, де півмільйона внутрішньо переміщених осіб шукали притулку. Щонайменше 15 осіб загинули та 60 отримали поранення в результаті нападу.

Це сталося за чотири дні після того, як Росія пообіцяла чергове "припинення вогню" в регіоні.

Як повідомляють джерела Anadolu в помірній опозиції, ВКС Росії протягом дня бомбили місто Мааррат ан-Нуман, населені пункти Кефферума, Маршурін, Дейр Шаркі, Масаран і Тель-Менніс, тоді як літаки режиму Асада завдали удару по місту Ідліб і району Еріха.

 
 
 

Ідліб - останній великий регіон, який досі перебуває в руках повстанців та джихадистів, що протистоять президенту Башару Асаду.

З кінця квітня наступ на нього ведуть урядові війська за підтримки ВКС Росії. З початку грудня інтенсивність повітряних ударів по провінції значно зросла.

ООН раніше заявила, що від 1 грудня 284 000 мирних мешканців покинули свої домівки в утримуваній опозицією північно-західній Сирії під час підтримуваної Росією кампанії авіаударів і обстрілів.

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Сирія
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