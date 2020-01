Росія і Асад завдали ударів по Ідлібу: десятки загиблих

Понад два десятки людей загинули і понад півсотні отримали поранення внаслідок повітряних атак Росії та сил сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб 15 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані журналіста Bild Джуліана Рьопке.

Зранку у середу відбулися удари по низці населених пунктів у провінції, які забрали життя 15 осіб, пише Рьопке. Цілями нальотів були ринки та житлові райони.

Пізніше черговий авіаудар завдали по жвавій ринковій зоні в місті Ідліб, де півмільйона внутрішньо переміщених осіб шукали притулку. Щонайменше 15 осіб загинули та 60 отримали поранення в результаті нападу.

#Update

A single #AssadPutin air strike on one of the most busy market areas in #Idlib city killed 15 civilians and wounded further 60.

This comes, FOUR DAYS after the Putin regime promised to implement another "ceasefire" in the region.#PutinAtWar #BombAssad pic.twitter.com/oiw5iooOeG — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 15, 2020

Це сталося за чотири дні після того, як Росія пообіцяла чергове "припинення вогню" в регіоні.

I know, this might sound crazy, but maybe we should stop trusting Putin in "resolving the conflict in Syria"?!#Idlib today. Carnage, death and destruction among innocent civilians.#PutinAtWar #BombAssad pic.twitter.com/ao7QITGBb4 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 15, 2020

Як повідомляють джерела Anadolu в помірній опозиції, ВКС Росії протягом дня бомбили місто Мааррат ан-Нуман, населені пункти Кефферума, Маршурін, Дейр Шаркі, Масаран і Тель-Менніс, тоді як літаки режиму Асада завдали удару по місту Ідліб і району Еріха.

Ідліб - останній великий регіон, який досі перебуває в руках повстанців та джихадистів, що протистоять президенту Башару Асаду.

З кінця квітня наступ на нього ведуть урядові війська за підтримки ВКС Росії. З початку грудня інтенсивність повітряних ударів по провінції значно зросла.

ООН раніше заявила, що від 1 грудня 284 000 мирних мешканців покинули свої домівки в утримуваній опозицією північно-західній Сирії під час підтримуваної Росією кампанії авіаударів і обстрілів.