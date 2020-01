Россия и Асад нанесли удары по Идлибу: десятки погибших

Более двух десятков человек погибли и более полусотни получили ранения в результате воздушных атак России и сил сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб 15 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные журналиста Bild Джулиана Рёпке.

Утром в среду состоялись удары по ряду населенных пунктов в провинции, которые унесли жизни 15 человек, пишет Рёпке. Целями налетов были рынки и жилые районы.

Позже очередной авиаудар нанесли по оживленной рыночной зоне в городе Идлиб, где полмиллиона внутренне перемещенных лиц искали убежища. По меньшей мере 15 человек погибли и 60 получили ранения в результате нападения.

#Update

A single #AssadPutin air strike on one of the most busy market areas in #Idlib city killed 15 civilians and wounded further 60.

This comes, FOUR DAYS after the Putin regime promised to implement another "ceasefire" in the region.#PutinAtWar #BombAssad pic.twitter.com/oiw5iooOeG — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 15, 2020

Это произошло через четыре дня после того, как Россия пообещала очередное "прекращение огня" в регионе.

I know, this might sound crazy, but maybe we should stop trusting Putin in "resolving the conflict in Syria"?!#Idlib today. Carnage, death and destruction among innocent civilians.#PutinAtWar #BombAssad pic.twitter.com/ao7QITGBb4 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 15, 2020

Как сообщают источники Anadolu в умеренной оппозиции, ВКС России в течение дня бомбили город Мааррат ан-Нуман, населенные пункты Кефферума, Маршурин, Дейр Шарки, Масаран и Тель-Мэннис, тогда как самолеты режима Асада нанесли удар по городу Идлиб и району Эриха.

Идлиб - последний крупный регион, который до сих пор находится в руках повстанцев и джихадистов, противостоящих президенту Башару Асаду. С конца апреля наступление на него ведут правительственные войска при поддержке ВКС России. С начала декабря интенсивность воздушных ударов по провинции значительно возросла. ООН ранее заявила, что с 1 декабря 284 000 мирных жителей покинули свои дома в удерживаемой оппозицией северо-западной Сирии во время поддерживаемой Россией кампании авиаударов и обстрелов.