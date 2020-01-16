Соратник Джуліані: Трамп погрожував заморозити всю допомогу Україні

Близький соратник особистого адвоката президента Дональда Трампа розповів про поставлений у травні ультиматум новому президенту України про те, що жоден американський високопосадовець не буде присутній на його інавгурації і вся американська допомога буде припинена, якщо не буде оголошено про розслідування справи Джо Байдена.

Про це Лев Парнас, соратник Руді Джуліані, сказав у телевізійному інтерв'ю MSNBC, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Наступного дня після того, як Парнас заявив, що він передав послання, Держдепартамент США оголосив, що віцепрезидент Майк Пенс не буде присутній на інавгурації президента України Володимира Зеленського.

Парнас стверджує, що Трамп наказав Пенсу триматися подалі на прохання Джуліані, щоб послати чіткий сигнал новій українській владі про те, що вони повинні серйозно поставитися до вимоги розслідування щодо Байдена.

За словами Парнаса, всі його контакти з командою Зеленського велися за вказівкою Джуліані, який розповідав Трампу детально про ці розмови.

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"Президент Трамп точно знав, що відбувається. Він знав про всі мої пересування. Я б нічого не зробив без згоди Руді Джуліані або президента" – зазначив він.

Якщо ці твердження будуть доведені, то, як зазначає агентство, вони підривають ключовий аргумент захисту президента, що замороження життєво важливої військової допомоги Україні минулого літа не було quid pro quo (послуга за послугу. – Ред.) для розслідувань щодо Байдена, тому що Зеленський не знав, що гроші були затримані.

Джуліані назвав заяви Парнаса "сумними".

"Мені шкода його. Я думав, він благородна людина. Але я помилився" – сказав він.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США 15 січня підтримала резолюцію про передачу Сенату статей про імпічмент президента Дональда Трампа.