Кулеба закликав НАТО розглянути приєднання України до Програми розширених можливостей

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням розпочати офіційну процедуру розгляду заявки України на приєднання до Програми розширених можливостей НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на Урядовому порталі.

За словами Кулеби, Україна має стати учасницею Програми розширених можливостей НАТО з практичних, а не політичних міркувань, адже це сприятиме оперативному обміну розвідувальним даними, поглибленій взаємодії з Альянсом та підвищенню безпеки, зокрема, у Чорноморському регіоні.

"Потреба участі України у Програмі розширених можливостей НАТО давно перезріла. Це питання не політики, а виключно практики. Наші військові потребують тісної взаємодії з Альянсом і обміну інформацією. Особливо це питання актуальне у розрізі загроз у Чорноморському регіоні", — наголосив він.

За словами віцепрем’єра, Програма розширених можливостей не входить до треку інтеграції України до Альянсу та курсу на набуття членства в НАТО. Задля цього в України є інструмент Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО.

"Навіть нещодавня трагедія, яка сталася в Ірані, збиття нашого літака, продемонструвала, наскільки важливо для України мати ефективний обмін розвідувальними даними з НАТО. До речі, союзники високо оцінили принципову і водночас виважену позицію та дії української сторони після трагічного збиття літака", — зауважив він.