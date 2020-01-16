Кулеба призвал НАТО рассмотреть присоединение Украины к Программе расширенных возможностей

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на Правительственном портале.

По словам Кулебы, Украина должна стать участницей Программы расширенных возможностей НАТО из практических, а не политических соображений, ведь это будет способствовать оперативному обмену разведывательным данным, углубленной взаимодействия с Альянсом и повышению безопасности, в частности, в Черноморском регионе.

"Потребность участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО давно перезрела. Этот вопрос не политики, а исключительно практики. Наши военные требуют тесного взаимодействия с Альянсом и обмена информацией. Особенно этот вопрос актуален в разрезе угроз в Черноморском регионе", - подчеркнул он.

По словам вице-премьера Программа расширенных возможностей не входит в треке интеграции Украины в Альянс и курса на приобретение членства в НАТО. Для этого в Украине есть инструмент Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

"Даже недавняя трагедия, которая произошла в Иране, сбитие нашего самолета, продемонстрировала, насколько важно для Украины иметь эффективный обмен разведданными с НАТО. Кстати, союзники высоко оценили принципиальную и одновременно взвешенную позицию и действия украинской стороны после трагической катастрофы самолета", - отметил он.