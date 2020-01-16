Українські костели мають бути передані "справжнім власникам" - посол Польщі

Три українські костели, зокрема костел Святого Миколая у Києві, мають бути передані "справжнім власникам" - римо-католицькій громаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол Польщі Бартош Ціхоцький в інтерв'ю "Українському радіо".

"Спосіб протидіяти руйнації – повернути його справжнім власникам, католикам, котрі будуть ремонтувати унікальну будівлю. Це київський Нотр-Дам, іншої такої будівлі немає. Ми не вимагаємо повернути цей костел Польщі – він ніколи не був костелом Польської держави, його звели київські католики. Так, можливо, більшість з них була поляками – але це були київські поляки", – сказав він.

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Ціхоцький зазначив, що нині більшість католиків в Україні – українці, і є ще дві подібні ситуації з костелами в Україні, це костел святої Марії Магдалини у Львові і у Білій Церкві.

Раніше, говорячи про київського костелу, дипломат обурювався "хрестами, зрізаними з веж, та фасадом, покритим тріщинами".

"Через 28 років після розпаду Радянського Союзу храм і досі слугує концертним залом органної музики, а Міністерство культури поважає крадіжку більшовиків", - заявляв польський посол.