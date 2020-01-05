У київському костелі не буде показу мод, який критикував посол Польщі

Міністр культури України Володимир Бородянський повідомив, що показ мод українського дизайнера Альони Серебрової в будівлі костелу Святого Миколая в Києві не відбудеться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook у суботу ввечері.

"Показу мод у будівлі костьолу Святого Миколая, який перебуває на балансі Національного будинку органної та камерної музики України - не буде. Оскільки одночасно це і Національний будинок органної та камерної музики України і діючий костьол, будь-які заходи в цьому місці враховують позицію настоятеля", - написав міністр.

Він зазначив, що настоятель усно надав негативну відповідь.

Раніше посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький назвав костел святого Миколая у Києві "заграбованим більшовиками" і розкритикував намір провести там показ мод.

"Показ мод у заграбованій більшовиками та досі не повернутій київській святині?" - написав він у своєму Twitter.

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3 січня видання Obozrevatel опублікувало листи Міністерства культури до настоятеля релігійної організації "Релігійна Громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-католицької церкви у Києві" отця Андрія Рака, а також до генерального директора ДП "Національний будинок органної та камерної музики України" Тетяни Стахурської щодо проведення заходу у костелі.

Крім того, дизайнерка Альона Сереброва також надіслала листа міністру культури Володимиру Бородянському із проханням надати сприяння проведенню показу у приміщенні костелу у період з 15.02 по 29.02.2020 року.