Украинские костелы должны быть переданы "настоящим владельцам" - посол Польши

Три украинские костелы, в частности костел Святого Николая в Киеве, должны быть переданы "настоящим владельцам" - римско-католической общине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Польши Бартош Цихоцкий в интервью "Украинскому радио".

"Способ противодействовать разрушению - вернуть его истинным владельцам, католикам, которые будут ремонтировать уникальное здание. Это киевский Нотр-Дам, другого такого здания нет. Мы не требуем вернуть этот костел Польши - он никогда не был костелом Польского государства, его возвели киевские католики. Да, возможно, большинство из них было поляками - но это были киевские поляки", - сказал он.

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Цихоцкий отметил, что в настоящее время большинство католиков в Украине - украинцы, и еще две подобные ситуации с костелами в Украине - это костел святой Марии Магдалины во Львове и в Белой Церкви.

Ранее, говоря о киевском костеле, дипломат возмущался "крестами, срезанными с башен, и фасадом, покрытым трещинами".

"Через 28 лет после распада Советского Союза храм до сих пор служит концертным залом органной музыки, а Министерство культуры уважает кражу большевиков", - заявлял польский посол.