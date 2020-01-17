Во время столкновения в лагере мигрантов на Лесбосе погиб мужчина
Пятница, 17 января 2020, 10:54
20-летний мужчина из Йемена получил смертельное ножевое ранение во время столкновения в переполненном лагере беженцев Мория на восточном Эгейском острове Лесбос.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Молодой человек был срочно доставлен в местную больницу, но по прибытии был объявлен мертвым.
Полиция начала расследование, чтобы найти преступника, и, как сообщается, задержала несколько человек.
Это была уже вторая смерть от удара ножом в лагере за этот месяц.
Лагерь Мория превратился в небольшой город с населением не менее 12 000 человек, что в четыре раза превышает его возможности. Насилие является обычным явлением в лагере.
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