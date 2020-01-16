Авіакатастрофа МАУ: 5 країн назвали принципи співпраці з Іраном

Канада, Україна, Велика Британія, Швеція та Афганістан розробили рамки для співпраці з Іраном щодо розслідування катастрофи літака МАУ і виділили 5 ключових елементів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CBC.

П'ятий крок вимагає "незалежного кримінального розслідування з подальшим прозорим та неупередженим судовим процесом", заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, який очолив перше зібрання міжнародної групи з координації та реагування.

Серед інших вимог - повний доступ всередині Ірану для надання консульських послуг родичам жертв; проведення процесу ідентифікації жертв з "гідністю, прозоро, за міжнародними стандартами та із забезпеченням дотримання побажань сімей".

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5 країн вимагають "доступу до ретельного, незалежного та прозорого міжнародного розслідування, що керується Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію".

Вони закликають Іран і надалі "визнавати повну відповідальність за збиття літака рейсу PS 752 і свої зобов'язання перед родинами жертв, зокрема щодо компенсацій".

"Іран повинен стати на шлях співробітництва. Міжнародне співтовариство спостерігає", - сказав Шампань. "Світ дивиться".

Шампань заявив, що Канада та її міжнародні партнери проводять незалежне кримінальне розслідування за фактом катастрофи літака.

На зустрічі, крім Шампаня, були присутні міністри закордонних справ України Вадим Пристайко, Великої Британії Домінік Рааб, Швеції Анн Лінде і в.о. міністра закордонних справ Афганістану Ідреес Заман.

Нідерландські чиновники також взяли участь у засіданні, адже мають досвід після п'ятирічного розслідування збиття літака рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" над Україною, в чому слідчі звинувачують Росію.

11 січня іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України".

За інформацією іранської сторони, система протиповітряної оборони прийняла пасажирський літак за крилату ракету.