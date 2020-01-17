Амстердам викупить борги молоді, щоб запропонувати "новий старт"

Місто Амстердам бере на себе борги своїх молодих мешканців у рамках прагнення звільнити від них тих, хто намагається знайти роботу чи одержати освіту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Зростання боргів серед молодих повнолітніх людей - яскрава тенденція і в інших країнах Європи, зокрема Великій Британії, - стоїть на шляху до того, щоб вони приєдналися до ринку праці або одержали вищу освіту.

Відповідно до пробного проєкту міста, муніципальний кредитний банк веде переговори з кредиторами щодо викупу боргів. Залученим до схеми згодом видадуть позику на погашення відповідно до їхніх статків.

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Кредиторам буде надано 750 євро як стимул для передачі боргу в банк муніципалітету. Молодим людям скасовуватимуть більше боргу, якщо вони будуть успішними на курсах або навчальній програмі.

"Борги викликають сильний стрес. Що стосується молодих людей, борги часто визначають їхнє майбутнє", - сказала заступник мера Амстердама Маржолайн Мурман. "Більшість цих молодих людей взяли борг і через невдачу чи незнання опинилися в ситуації, коли вони не змогли вибратися без допомоги. Тому ми зараз їм допоможемо, щоб вони могли почати по-новому".

Проєкт передачі боргу розпочнеться в лютому. Кожній людині за схемою буде надано тренера, з яким вони підготують "план розвитку". Місто вважає, що молоді люди з нестабільними доходами часто вважають, що неможливо реструктурувати свої фінанси та здійснити необхідні виплати.

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Більше третини (34%) амстердамців віком від 18 до 34 років мають борги, згідно з офіційними даними. Середня студентська заборгованість у Нідерландах зросла з 12 400 євро в 2015 році до 13 700 євро в 2019 році. Зросла і кількість осіб зі студентською заборгованістю, на 388 тисяч - до 1,4 мільйона.