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Амстердам почав рекламувати Гаагу, щоб позбутися туристів

Вівторок, 17 вересня 2019, 16:44

Влада Амстердама почала рекламувати подорожі в Гаагу, щоб позбавитися надмірної кількості туристів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

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В рамках трирічної угоди Гаага почала рекламувати себе на Центральному вокзалі Амстердама. Туристам пропонують навіть 50 безкоштовних квитків до Гааги.

Така промоція є спробою переманити частину із 17,2 мільйона туристів, які щороку відвідують Амстердам з ночівлею. Через перенасичення туристами Амстердам страждає від нестачі житла, шумних вечірок і галасливих відвідувачів.

"Амстердам має у 13 разів більше відвідувачів, що зупиняються у місті, ніж ми. Але ми пропонуємо дещо інше: приморське місто, королівське місто, місце знань і миру. Якщо Гаага може допомогти зробити Амстердам менш заповненим, вона буде рада це зробити", - сказав Річард де Мос, глава департаменту з економічних питань гаазької міської ради.

Гаага має престижний імідж міста, у якому розташовані міжнародні суди, уряд Нідерландів та проживає королівська родина.

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