Австрия: консерваторы Курца договорились о коалиции с "Зелеными"

Австрийские консерваторы после месяцев переговоров договорились сформировать беспрецедентное коалиционное правительство с "Зелеными".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

"Нам удалось достичь результата, нам удалось достичь соглашения", - заявил вечером 1 января лидер Народной партии Себастиан Курц, назвав переговоры нелегкими.

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Народная партия Себастьяна Курца была в коалиции с ультраправой Партией свободы, пока в мае "Ибица-скандал" не сверг правительство.

На досрочных сентябрьских выборах Народная партия одержала убедительную победу, но только сейчас договорилась о коалиции с "Зелеными". Впервые в Австрии левая партия войдет в правительство.

Сейчас о содержании коалиционных договоренностей известно немного. Подробная правительственная программа, как и окончательный список министров, должны быть обнародованы только в четверг.

Ожидается, что правительственная программа будет направлена ​​на снижение общих налогов, как на этом настаивает Народная партия, при этом будут введены более высокие экологические налоги - в соответствии с политикой "Зеленых".

Ожидается, что Курц снова займет пост канцлера Австрии, а Вернер Коглер, глава "Зеленых", будет вице-канцлером. Президент, согласно планам, может одобрить новое правительство 7 января.