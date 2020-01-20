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Опозиція Болгарії ініціювала вотум недовіри уряду

Понеділок, 20 січня 2020, 15:49

Болгарська опозиційна Соціалістична партія подала клопотання про вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бойко Борисова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Партія звинуватила уряд у тому, що він не впорався з управлінням імпорту сміття і скандалом з водопостачанням, в результаті якого міністр з питань довкілля був відсторонений в цьому місяці.

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Очікується, що Борисов збереже посаду за підтримки невеликої популістської партії і незалежних депутатів, які допомогли йому пережити чотири спроби оголосити вотум недовіри з 2017 року.

Скарги на уряд Борисова стосуються проблем з водопостачанням в місті Перник, що недалеко від столиці Софії.

Соціалісти також кажуть, що уряд не зміг впоратися з контролем перероблення і спалювання сміття після того, як ЗМІ повідомили про місця з сотнями тисяч тонн нерегульованих відходів.

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