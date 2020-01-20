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Оппозиция Болгарии инициировала вотум недоверия правительству

Понедельник, 20 января 2020, 15:49

Болгарская оппозиционная Социалистическая партия подала ходатайство о вотуме недоверия правительству премьер-министра Бойко Борисова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Партия обвинила правительство в том, что оно не справилось с управлением отходами и скандалом с водоснабжением, в результате которого министр по вопросам окружающей среды был отстранен в этом месяце.

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Ожидается, что Борисов сохранит должность при поддержке небольшой популистской партии и независимых депутатов, которые помогли ему пережить четыре попытки вотума недоверия с 2017 года.

Жалобы на правительство Борисова касаются проблем с водоснабжением в городе Перник, что недалеко от столицы Софии.

Социалисты также говорят, что правительство не смогло справиться с контролем переработки и сжигания мусора после того, как СМИ сообщили о местах с сотнями тысяч тонн нерегулируемых отходов.

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