Держсекретар США 1 лютого вперше в історії здійснить візит до Білорусі

Державний секретар США Майк Помпео, як очікується, здійснить візит до Мінська 1 лютого. Візит держсекретаря США до Білорусі стане першим за всю історію відносин двох країн.

Цю інформацію БЕЛТА підтвердили в пресслужбі МЗС Білорусі, повідомляє "Європейська правда".

Робочий візит Помпео до Білорусі планувався ще на 4 січня поточного року, але був перенесений у зв'язку з ситуацією навколо посольства США в Іраку.

Були передбачені переговори на найвищому рівні, зустріч з міністром закордонних справ Владіміром Макеєм та інші заходи. Сторони мали намір обговорити весь спектр питань білорусько-американських відносин і регіональну безпеку.

Нагадаємо, 10 січня президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з Помпео узгодив подальший графік двосторонніх контактів між Києвом та Вашингтоном на найвищому рівні, насамперед візит Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено з 3 січня.

Білоруське бюро "Радіо Свобода" раніше повідомляло з посиланням на розсилку Держдепу: "Майк Пампео відвідає Лондон 29-30 січня, потім буде в Києві 30 січня і 1 лютого, звідти приїде до Мінська, де буде менше ніж день, і 1-2 лютого полетить до Нур-Султана, 2-3 лютого буде в Ташкенті".