США планують обмежити в’їзд для громадян семи країн, в тому числі Білорусі – ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа планує додати сім країн до групи країн, на які поширюються обмеження щодо подорожей у США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Нові обмеження будуть поширюватися на мандрівників і іммігрантів з Білорусі, Еритреї, Киргизстану, М'янми, Нігерії, Судану і Танзанії.

Зазначається, що громадяни цих країн не обов'язково зіткнуться з повною забороною на поїздки в США, але можуть мати обмеження на певні типи віз, такі як ділові або гостьові візи.

Громадянам окремих країн також можуть заборонити участь в програмі diversity visa lottery, яка присуджує грін-карти. Президент Дональд Трамп взагалі закликав покласти край цій програмі, заявивши, що вона дозволяє небажаним людям в'їжджати в США.

Представники президентської адміністрації заявили, що список країн не є остаточним, і у вівторок Білий дім все ще обговорював, чи включати в нього одну або дві країни.

У Держдепартаменті відмовилися від коментарів з цього питання.

Адміністрація планує оголосити про розширені обмеження на поїздки в понеділок.

У Трампа заявили, що політика обмеження поїздок необхідна для запобігання потенційних терористичних актів, оскільки країни, включені в список, недостатньо перевіряють своїх мандрівників в США.

Адміністрація президента США вже кілька разів намагалася запровадити обмеження на в'їзд громадянам низки мусульманських країн, однак ці обмеження скасувалися судами. Водночас Трампу вдалося запровадити обмеження на поїздки для громадян Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії, Ємену та Північної Кореї, а також посадових осіб з Венесуели. Адміністрація ненадовго включила Чад в заборонений список, але в квітні 2018 року виключила країну з нього.