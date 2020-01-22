Данія хоче заборонити продаж "звеселяючого газу" неповнолітнім

Данія плану заборонити продаж неповнолітнім оксиду азоту, більш відомого як "звеселяючий газ", який використовується для виготовлення збитих вершків і наповнення повітряних кульок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Ми збираємося покласти край занадто легкому доступу до "звеселяючого газу" і запобігти зловживанню газовими картриджами з боку молоді", - заявив міністр промисловості, бізнесу і фінансів Саймон Коллеруп.

Очікується, що парламент прийме закон, який обмежить продаж з травня. Щоб не допустити зловживань, обмеження поширяться і на дорослих – вони зможуть придбати лише два картриджі за один раз.

Оксид азоту, або "звеселяючий газ", колись широко використовувався як анестезуючий засіб для зменшення болю. Водночас він також був популярним як рекреаційний наркотик.

Чиновники зі сфери охорони здоров'я стурбовані тим, що регулярне використання оксиду азоту може викликати проблеми з нервовою системою і серцевим ритмом, а також втрату пам'яті.

З 2016 року в Данії зареєстровано три випадки смерті, пов'язаних з вдиханням оксиду азоту.

Данія стане першою країною Європейського союзу, яка обмежить продаж оксиду азоту для молоді, якщо законодавство буде прийнято. Водночас уряд Нідерландів задумався про включення "звеселяючого газу" у "чорний список" заборонених наркотиків у відповідь на швидке зростання використання газу серед молоді країни.