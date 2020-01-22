Палата громад парламенту Британії відхилила нові зміни до угоди про Brexit

Палата громад, нижня палата британського парламенту, скасувала всі зміни, внесені верхньою палатою (Палатою лордів) в законодавство, необхідне для ратифікації угоди про вихід з Європейського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На початку цього тижня Палата лордів внесла кілька змін в законодавство, в тому числі положення, що забезпечує захист дітей-біженців після Brexit.

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Прем'єр-міністр Борис Джонсон дав зрозуміти, що не прийме ніяких змін в законопроєкт, який передбачає вихід Британії з ЄС 31 січня.

Сьогодні Палата громад, де Джонсон має значну більшість, проголосувала за відхилення змін, в тому числі щодо прав громадян ЄС у Великій Британії після Brexit.

Тепер законопроєкт повернеться в Палату лордів, де його знову можуть спробувати змінити. Документ може передаватися із палати в палату, поки обидві сторони не підпишуть його.

Однак, історично склалася традиція, що лорди не будуть постійно блокувати законодавство, якщо воно буде частиною виборчої платформи уряду. Таким чином, вже у четвер документ можуть все-таки затвердити і в Палаті лордів.