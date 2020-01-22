Палата общин парламента Британии отклонила новые изменения в соглашении о Brexit

Палата общин, нижняя палата британского парламента, отменила все изменения, внесенные верхней палатой (Палатой лордов) в законодательство, необходимое для ратификации соглашения о выходе из Европейского союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В начале этой недели Палата лордов внесла несколько изменений в законодательство, в том числе положение, обеспечивающее защиту детей-беженцев после Brexit.

Премьер-министр Борис Джонсон дал понять, что не примет никаких изменений в законопроект, который предусматривает выход Британии из ЕС 31 января.

Сегодня Палата общин, где Джонсон имеет значительное большинство, проголосовала за отклонение изменений, в том числе в отношении прав граждан ЕС в Великобритании после Brexit.

Теперь законопроект вернется в Палату лордов, где его вновь могут попытаться изменить. Документ может передаваться от палаты в палату, пока обе стороны не подпишут его.

Однако, исторически сложилась традиция, что лорды не будут постоянно блокировать законодательство, если оно будет частью избирательной платформы правительства. Таким образом, уже в четверг документ могут все-таки утвердить и в Палате лордов.