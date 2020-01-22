Кулеба и Арахамия уже опровергают заявление об отказе от евроинтеграции

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба настаивает? что несмотря на заявления главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамия, Украина не откажется от евроинтеграции.

Об этом он написал в своем Facebook, комментируя скандальное заявление Арахамии.

Кулеба не стал объяснять причины резонансного заявления, которое прозвучало от депутата, но заверил, что вопреки словам Арахамии, европейская интеграция Украины продолжится.

"Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым", - заверил вице-премьер, отметив, что отклонения от этого правила возможны только в исключительных случаях.

Он также рассказал, что провел телефонный разговор с Арахамией. "Он того же мнения. Все остальное - фигура речи", - написал вицепремьер.

Вскоре публичный комментарий по этому поводу публиковал и сам Арахамия. Он заверил, что поддерживает гармонизацию украинского законодательства с европейским.

"Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти ...

Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои интегрируясь в Европейский Союз. Все остальное - lost in translation ", написал он.

Арахамия уточнил, что сейчас в соответствии с Соглашением о Ассоциация начался плановый пересмотр отдельных положений. Поэтому, по его мнению, Украине следует воспользоваться этой возможностью для продвижения выгодных для себя изменений.

Арахамія каже, що він не те мав на увазі, коли говорив про призупинення приведення законів України у відповідність із законами ЄС #Davos2020 pic.twitter.com/OLanL1QJPf — Roman Kravets (@RomanKravets) January 22, 2020

Как сообщалось, ранее глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия завил, что Украина временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с правом ЕС.