США відмовились видати Британії дружину дипломата, винну у ДТП

Сполучені Штати відхилили прохання Британії про екстрадицію дружини американського дипломата, яка в минулому році потрапила в ДТП, в результаті якої загинув британський підліток.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британська прокуратура запросила екстрадицію Енн Сакулас у зв'язку з аварією, в якій в серпні минулого року загинув 19-річний мотоцикліст Гаррі Данн.

"На момент аварії і на час її перебування у Британії водійка-громадянка США в даному випадку мала імунітет від кримінальної юрисдикції", - йдеться в заяві представника Держдепартаменту.

"Якби Сполучені Штати задовольнили прохання Британії про екстрадицію, це зробило б посилання на дипломатичний імунітет практично недійсним і створило б надзвичайно тривожний прецедент", - йдеться в заяві.

Сім'я Данна сказала, що Сакулас їхала по неправильній стороні дороги під час аварії поруч з військово-повітряною базою в центральній Англії.

Сакулас отримала дипломатичний імунітет і незабаром після аварії покинула Британію. Її адвокат заявив, що вона не повернеться добровільно, щоб не потрапити до в’язниці за "жахливий, але ненавмисний нещасний випадок".

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Сакулас була неправа, скориставшись дипломатичним імунітетом, щоб покинути Британію, і закликав президента США Дональда Трампа переглянути позицію США.