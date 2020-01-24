США отказались выдать Британии жену дипломата, виновную в ДТП

Соединенные Штаты отклонили просьбу Великобритании об экстрадиции жены американского дипломата, которая в прошлом году попала в ДТП, в результате чего погиб британский подросток.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британская прокуратура запросила об экстрадиции Энн Сакулас в связи с аварией, в которой в августе прошлого года погиб 19-летний мотоциклист Гарри Данн.

"На момент аварии и на время ее пребывания в Британии водитель-гражданка США в данном случае имела иммунитет от уголовной юрисдикции", - говорится в заявлении представителя Госдепартамента.

"Если бы Соединенные Штаты удовлетворили просьбу Великобритании об экстрадиции, это сделало бы ссылку на дипломатический иммунитет практически недействительной и создало бы чрезвычайно тревожный прецедент", - говорится в заявлении.

Семья Данна сказала, что Сакулас ехала по неправильной стороне дороги во время аварии рядом с военно-воздушной базой в центральной Англии.

Сакулас получила дипломатический иммунитет и вскоре после аварии покинула Великобританию. Ее адвокат заявил, что она не вернется добровольно, чтобы не попасть в тюрьму за "ужасный, но непредумышленный несчастный случай".

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Сакулас была неправа, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом, чтобы покинуть Британию, и призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть позицию США.