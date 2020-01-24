45% латвійців вбачають загрозу у політиці Росії

Латвійське суспільство вважає найсерйознішою загрозою соціально-економічні проблеми, водночас 45% опитаних заявили, що Латвії загрожує і політика Росії.

Про це свідчить опитування, проведеного Центром безпеки і стратегічних досліджень Національної академії оборони Латвії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Автори дослідження вказали, що соціально-економічні проблеми актуальні для всіх, незалежно від мови спілкування в сім'ї і готовності брати участь в обороні держави.

Що стосується загрози Латвії з боку Росії, то тут відповіді відрізняються в залежності від національності людей. Політику Росії вважають загрозливою 60% латишів і лише 15% російськомовних.

На думку авторів дослідження, щоб успішно ввести в Латвії систему всеосяжної оборони, у жителів країни має бути єдина думка про латвійську політику безпеки.