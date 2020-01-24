45% латвийцев видят угрозу в политике России

Латвийское общество считает серьезной угрозой социально-экономические проблемы, в то же время 45% опрошенных заявили, что Латвии угрожает и политика России.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны Латвии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Авторы исследования указали, что социально-экономические проблемы актуальны для всех, независимо от языка общения в семье и готовности участвовать в обороне государства.

Что касается угрозы Латвии со стороны России, то ответы отличаются в зависимости от национальности людей. Политику России считают угрожающей 60% латышей и только 15% русскоязычных.

По мнению авторов исследования, чтобы успешно ввести в Латвии систему всеобъемлющей обороны, у жителей страны должно быть единое мнение о латвийской политике безопасности.