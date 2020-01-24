Болгарія планує вислати двох російських дипломатів за шпигунство

Болгарія, ймовірно, вишле двох російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві, заявила міністр закордонних справ Єкатєріна Захарієва в п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми отримали листи від прокуратури зі звинуваченнями", - сказала Захарієва. "Ми будемо вживати заходів, яких ми зобов'язані вжити, і, швидше за все, оголосимо їх персонами нон грата".

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Захарієва сказала, що викличе російського посла.

У п’ятницю прокурори заявили, що росіяни вели шпигунську діяльність, але їх не могли звинуватити через дипломатичну недоторканність.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков не став коментувати питання про начебто виявлення російських шпигунів у Болгарії.