Болгария планирует выслать двух российских дипломатов за шпионаж
Пятница, 24 января 2020, 12:44
Болгария, вероятно, вышлет российских дипломатов по обвинению в шпионаже, заявила министр иностранных дел Екатерина Захариева в пятницу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Мы получили письма от прокуратуры с обвинениями", - сказала Захариева. "Мы будем принимать меры, которые мы обязаны принять, и, скорее всего, объявим их персонами нон грата".
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Захариева сказала, что вызовет российского посла.
В пятницу прокуроры заявили, что россияне вели шпионскую деятельность, но им не могли выдвинуть обвинения из-за дипломатической неприкосновенности.
Спикер Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о якобы выявлении российских шпионов в Болгарии.
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