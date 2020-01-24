Болгария планирует выслать двух российских дипломатов за шпионаж

Болгария, вероятно, вышлет российских дипломатов по обвинению в шпионаже, заявила министр иностранных дел Екатерина Захариева в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы получили письма от прокуратуры с обвинениями", - сказала Захариева. "Мы будем принимать меры, которые мы обязаны принять, и, скорее всего, объявим их персонами нон грата".

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Захариева сказала, что вызовет российского посла.

В пятницу прокуроры заявили, что россияне вели шпионскую деятельность, но им не могли выдвинуть обвинения из-за дипломатической неприкосновенности.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о якобы выявлении российских шпионов в Болгарии.