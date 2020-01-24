Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Болгария планирует выслать двух российских дипломатов за шпионаж

В Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из ЕС

Число жертв шторма "Глория" в Испании возросло до 13, четырех до сих пор ищут

Послу Украины в Румынии пришлось оправдываться из-за ошибочного перевода Зеленского






Болгария планирует выслать двух российских дипломатов за шпионаж

Пятница, 24 января 2020, 12:44

Болгария, вероятно, вышлет российских дипломатов по обвинению в шпионаже, заявила министр иностранных дел Екатерина Захариева в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы получили письма от прокуратуры с обвинениями", - сказала Захариева. "Мы будем принимать меры, которые мы обязаны принять, и, скорее всего, объявим их персонами нон грата".

Читайте также
Россия ответила Болгарии высылкой болгарского дипломата

Захариева сказала, что вызовет российского посла.

В пятницу прокуроры заявили, что россияне вели шпионскую деятельность, но им не могли выдвинуть обвинения из-за дипломатической неприкосновенности.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о якобы выявлении российских шпионов в Болгарии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария Россия
powered by lun.ua